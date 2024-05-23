İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul’da IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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