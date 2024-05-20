İzmir’de IŞİD'e operasyon: 20 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde, IŞİD yanlısı olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:14
İzmir’de IŞİD'e operasyon: 20 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, IŞİD Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; IŞİD yanlısı olarak Menemen ilçesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Geçen cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise silah ve örgütsel kitap ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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