İstanbul'da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul’da, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün aktif olduğu çatışma bölgelerinde IŞİD adına faaliyet gösteren bazı isimler tespit etti.
'EYLEM' İHTİMALİ ALARMA GEÇİRDİ
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, dini istismar eden terör örgütleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulundukları ve son süreçte Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirildi.
An itibari ile İstanbul’da faaliyetlerine devam ettikleri ileri sürülen ve İstanbul genelinde barındıkları saptanan IŞİD şüphelilerinin yakalanması için bu sabah Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 14 farklı adrese yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 16 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, polis ekiplerince yakalanan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.
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