Mersin'de IŞİD operasyonu
Mersin'de aralarında örgütün istihbarat görevlisinin de olduğu tespit edilen 10 IŞİD şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonel çalışmalarda ele geçirilen dijital materyal ve dökümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile IŞİD terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edilen H.E.M., O.E.M., B.N., M.E.Y., F.A., A.C., E.A., N.B, A.A. ve Y.O.'nun yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İSTİHBARATÇI DA VAR
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
Ayrıca şüpheliler arasında IŞİD'e istihbaratı bilgi toplayan bir şüphelinin de olduğu öğrenildi
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