İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle bağlantı kurdukları belirlenen yabancı uyruklu 23 şüpheliye yönelik soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 7 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: #IŞİD #Operasyon #İstanbul
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’