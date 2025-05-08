İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle bağlantı kurdukları belirlenen yabancı uyruklu 23 şüpheliye yönelik soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 7 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


Etiketler: #IŞİD #Operasyon #İstanbul

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