İstanbul’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul’da gerçekleştirilen 26 operasyonda IŞİD terör örgütü bağlantılı, yabancı uyruklu şahıslarında aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:35
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terör ve Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü bağlantılı, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve örgüt yanlısı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, Türkiye’ye yönelik hedef alan eylem yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekipler 5 ilçede tespit edilen 26 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Türk ve yabancı uyruklu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 2’si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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