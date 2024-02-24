4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 46 milyonluk vurgun, çok sayıda tutuklama!

Aydın merkezli 4 ilde Kafes-45 operasyonları kapsamında 46 milyonluk dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 25’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:45
4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 46 milyonluk vurgun, çok sayıda tutuklama!
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Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde yurttaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, yurttaşları zarara uğratarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde Nazilli Adliyesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı.

Adliyeye sevk edilen 35 şüpheli şahıstan, aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 25 şüpheli tutuklanırken; 10’u adli kontrolle serbest bırakıldı.


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