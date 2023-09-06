İstanbul'da IŞİD operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:59
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışmalarda, geçmiş dönemde örgüt içerisinde askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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