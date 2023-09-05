Son dakika... İstanbul'da IŞİD üyelerine operasyon: Gözaltılar var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilere finans sağladığı belirlenen 5 şüphelinin İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 5 ilçesinde terör örgütü IŞİD'e üye oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

"5 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şu bilgiler aktardı:


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