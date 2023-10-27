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İstanbul'da IŞİD operasyonu... 7 şüpheli gözaltına alındı!

Terör örgütü IŞİD'e yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 14:05
İstanbul'da IŞİD operasyonu... 7 şüpheli gözaltına alındı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.  Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


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