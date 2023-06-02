İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 zanlı yakalandı!
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren zanlıların 7 ilçedeki 12 adresini belirleyerek eşzamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin, işlemleri için emniyete getirildiği aktarıldı.
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