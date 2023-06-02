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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 zanlı yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:24
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren zanlıların 7 ilçedeki 12 adresini belirleyerek eşzamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin, işlemleri için emniyete getirildiği aktarıldı.


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