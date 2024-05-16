İstanbul’da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:31
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı. 

1 kişiyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.


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