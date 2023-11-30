İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:01
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi.

11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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IŞİD

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