İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi.
11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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