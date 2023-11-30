IŞİD ‘kadısı’ Kırşehir’de yakalandı
Kırşehir'de terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda Irak uyruklu ‘kadı’ ile 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, IŞİD içerisinde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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