IŞİD ‘kadısı’ Kırşehir’de yakalandı

Kırşehir'de terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda Irak uyruklu ‘kadı’ ile 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:53
IŞİD ‘kadısı’ Kırşehir’de yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, IŞİD içerisinde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kırşehir IŞİD kadı

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