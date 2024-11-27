İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 08:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tespit edildi.

MASAK raporları ve HTS kayıtlarına göre IŞİD terör örgütü adına para ve yardım toplama, paraların dağıtımı ve gönderilmesi gibi faaliyetlerde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.


Etiketler: #IŞİD

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