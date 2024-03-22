İstanbul’da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.
12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI!
Haklarında delillerin de bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon sonucu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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