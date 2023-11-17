İstanbul'da IŞİD'in 'illegal mescit yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı!
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in "illegal mescit yapılanmasına" yönelik operasyonda, örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, silahlı terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten yabancı uyruklu kişilere örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verildiği tespit edilen "illegal mescit yapılanmasına" yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.
Kent genelinde 9 ilçedeki 15 adrese yönelik eşzamanlı operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adreslerde yakalanan 7 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.
Operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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