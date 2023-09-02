'Yardım, koruma' dediler, işyeri sahibini haraca bağladılar!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:17

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:17

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Şişli'deki işyerine farklı zamanlarda gelen 3 kişinin başta yardım, daha sonra koruma amaçlı para talep ettikleri, bunu kabul etmeyen işyeri sahibini telefonla ve ofisinde tehdit eden şüphelilerin 49 bin avro aldıkları yönündeki şikâyet üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, işyeri sahibinden parayı aldıktan sonra da tehditlerini sürdüren 3 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3 zanlı yakalanırken adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.