İstanbul'da kaçak avlanan 8 ton istavrit balığına el konuldu

Fatih Yenikapı'da Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak avlandığı tespit edilen 538 kutu halinde 8 ton istavrit balığı ele geçirdi. Konuyla ilgili 6 kişiye 123 bin 298 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen balıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sosyal yardım kuruluşlarına teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:43
İstanbul'da kaçak avlanan 8 ton istavrit balığına el konuldu
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, dün gece Fatih'teki Yenikapı balık indirme noktasında 538 kutu halinde istavrit balığı olduğunu tespit etti. 

Ekiplerin yaptığı kontrol sonucunda, istavrit balıklarının yasal boy sınırının altında olduğu belirlendi. Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki ve 538 kutuya bölünmüş istavrit balıklarına, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’ndaki boy yasaklarına aykırı şekilde avlanıldıkları gerekçesiyle el konuldu.

Boy yasaklarına uymayarak kaçak avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye, toplam 123 bin 298 lira para cezası kesildi. El konulan balıklar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sosyal yardım kuruluşlarına teslim edildi.


İstanbul haberleri İstavrit haberleri el konuldu haberleri

İlgili Haberler

Yasa dışı ticari avcılık denetimi: 4 ton balığa el konuldu

Yasa dışı ticari avcılık denetimi: 4 ton balığa el konuldu
‘Fergio House’ soruşturmasında yeni gelişme: Mal varlıklarına el konuldu

‘Fergio House’ soruşturmasında yeni gelişme: Mal varlıklarına el konuldu
Selahattin Demirtaş’ın ‘sakıncalı’ bulunan mektubuna el konuldu

Selahattin Demirtaş’ın ‘sakıncalı’ bulunan mektubuna el konuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'

Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'
Ali Koç’tan flaş açıklama: ‘Gelecek sene biz yokuz’

Ali Koç’tan flaş açıklama: ‘Gelecek sene biz yokuz’
WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri
Devlet kanalı, AKP’li Kurum’u öven film yayımladı: 'TRT korsan reklam yapıyor'

Devlet kanalı, AKP’li Kurum’u öven film yayımladı: 'TRT korsan reklam yapıyor'
Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’

Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’
İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'

İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'
Erdoğan ABD yolcusu: Biden ile hangi konuları görüşecek? Ne zaman gidiyor?

Erdoğan ABD yolcusu: Biden ile hangi konuları görüşecek? Ne zaman gidiyor?