İstanbul'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:58

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:58

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı ilaç satışından kaynaklanan kamu zararının engellenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yurt dışından kaçak olarak getirilen ve İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) kaydı olmayan ilaçların Anadolu Yakası'ndaki bazı depolardan eski laborant olan şüpheliler tarafından satıldığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadıköy'de belirlenen 3 iş yeri ve bir ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle adreslerde arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen ve yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 15 bin kutu ilaç ve tıbbi cihazlar, 13 kök esrar, 1 kilo 500 gram paketlenmiş esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.