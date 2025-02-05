İstanbul'da 'kaçak midye avcılığı' kovalamacası: 4 gözaltı
Beylikdüzü sahil kesiminde tekneyle kaçak midye avcılığı yaparken tespit edilen 4 şüpheli, ekiplerle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, Marmara Denizi'nin Beylikdüzü sahil kesiminde dün gece saatlerinde kaçak midye avcılığı yapılan bir tekneyi tespit etti.
Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler tekneyle Büyükçekmece Güzelce mevkisine doğru kaçarken polis ekipleri de karadan takip yaparak havaya uyarı ateşi açtı.
4 GÖZALTI
Ekiplerce durdurulan teknedeki A.G, M.G, E.G. ve F.A. gözaltına alındı.
Polis ekipleriyle teknedekiler arasında yaşanan kovalamaca ile havaya uyarı ateşi açıldığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
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