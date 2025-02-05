İstanbul'da 'kaçak midye avcılığı' kovalamacası: 4 gözaltı

Beylikdüzü sahil kesiminde tekneyle kaçak midye avcılığı yaparken tespit edilen 4 şüpheli, ekiplerle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul'da 'kaçak midye avcılığı' kovalamacası: 4 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:34

Sahil güvenlik ekipleri, Marmara Denizi'nin Beylikdüzü sahil kesiminde dün gece saatlerinde kaçak midye avcılığı yapılan bir tekneyi tespit etti.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler tekneyle Büyükçekmece Güzelce mevkisine doğru kaçarken polis ekipleri de karadan takip yaparak havaya uyarı ateşi açtı.

4 GÖZALTI

Ekiplerce durdurulan teknedeki A.G, M.G, E.G. ve F.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleriyle teknedekiler arasında yaşanan kovalamaca ile havaya uyarı ateşi açıldığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.


Etiketler: #midye #avcı

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