İstanbul'da 'kaçak midye avcılığı' kovalamacası: 4 gözaltı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:34

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:37

Sahil güvenlik ekipleri, Marmara Denizi'nin Beylikdüzü sahil kesiminde dün gece saatlerinde kaçak midye avcılığı yapılan bir tekneyi tespit etti.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler tekneyle Büyükçekmece Güzelce mevkisine doğru kaçarken polis ekipleri de karadan takip yaparak havaya uyarı ateşi açtı.

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Ekiplerce durdurulan teknedeki A.G, M.G, E.G. ve F.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleriyle teknedekiler arasında yaşanan kovalamaca ile havaya uyarı ateşi açıldığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.