Sultangazi'de 'kaçak tütün' operasyonu: 7 bin 310 kilogram ele geçirildi
İstanbul Sultangazi’de bir ev ve depoya operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon olan 7 bin 310 kilogram kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sultangazi’de 2 kişinin yasa dışı yollarla yurda soktuğu kaçak tütün ve sigara malzemelerini piyasa sürdüğü ihbarını aldı.
İhbarı değerlendiren polis, aylarca şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, 2 şüphelinin sık sık buluştuğunu tespit ettiği depo ve eve operasyon düzenledi.
KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU
Operasyonda şüphelileri gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda piyasa değeri 5 milyon olan 7 bin 310 kilogram kaçak nargile tütünü, 120 adet kaçak elektronik sigara, 2 adet hava kurutucu, 5 bin 600 adet plastik kutu ve kapak, 6 bin 750 adet etiket ele geçirdi.
Ekipler, şüphelilerin sevkiyat için kullandıkları araca da el koydu.
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