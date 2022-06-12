İstanbul'da kadının fotoğrafını çeken şahsa tepki gecikmedi

12 Haziran 2022 Pazar, 08:09

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bir kadın, fotoğraflarının çekildiğini fark edince bağırdı.

Fotoğrafları çektiği iddia edilen kişi, cep telefonunu vermek istemeyince arbede yaşandı. Zanlı, cep telefonunu yere atarak parçaladı.

Olay, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Meydanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadın, “Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?” diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı.

Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi. Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.