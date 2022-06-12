İstanbul'da kadının fotoğrafını çeken şahsa tepki gecikmedi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kadın fotoğraflarının çekildiğini fark edince, bağırmaya başladı. Kadını duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine gelince arbede yaşandı. Fotoğrafları çeken adam ise telefonunu vermek istemeyince yere atarak parçaladı.

İHA
12 Haziran 2022 Pazar, 08:09
İstanbul'da kadının fotoğrafını çeken şahsa tepki gecikmedi
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İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bir kadın, fotoğraflarının çekildiğini fark edince bağırdı.

Fotoğrafları çektiği iddia edilen kişi, cep telefonunu vermek istemeyince arbede yaşandı. Zanlı, cep telefonunu yere atarak parçaladı.

Olay, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Meydanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadın, “Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?” diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı.

Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi. Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.


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