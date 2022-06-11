Dolmuştaki kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye gözaltı

Sakarya'da, dolmuşta önündeki koltukta oturan kadını elle taciz ettiği iddia edilen E.K. (41), gözaltına alındı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 17:46
Dolmuştaki kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye gözaltı
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Sakarya'da dolmuştaki bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi.

Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Polis kimliğini belirlediği E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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