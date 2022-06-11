Dolmuştaki kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye gözaltı
Sakarya'da, dolmuşta önündeki koltukta oturan kadını elle taciz ettiği iddia edilen E.K. (41), gözaltına alındı.
Sakarya'da dolmuştaki bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi.
Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek
uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek
şikayette bulundu.
Polis kimliğini belirlediği E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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