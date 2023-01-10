Bilecik'te feci olay: Forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü
Bilecik'te döküm fabrikasında yaşanan olayda bir işçi hayatını kaybetti.
Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki tesiste çalışan Haydar Karanfil, (48) hareket halindeki forklift ile içi malzeme dolu büyük çuvalların arasında sıkışarak ağır yaralandı.
Fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karanfil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise döküm fabrikasında inceleme yaptı.
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