İstanbul'da kan donduran cinayet! 14 yaşındaki çocuk, akrabası tarafından vuruldu: Ayrıntıyı 18 yaşındaki genç kız ortaya çıkardı

Bahçelievler’de 14 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk akrabası tarafından silahla öldürüldü. Kan donduran cinayeti 18 yaşındaki bir kız, polis ekiplerine "Akrabasını öldürdü, cesedi parçalayacaklar" diyerek ihbarda bulundu. Genç kızın ortaya çıkardığı cinayetin ardından çocuğu öldürdükten sonra olay yerinden kaçan 17 yaşındaki katil zanlısı, Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da kan donduran cinayet! 14 yaşındaki çocuk, akrabası tarafından vuruldu: Ayrıntıyı 18 yaşındaki genç kız ortaya çıkardı
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 14:31

Bahçelievler’de dün akşam saat 21.30 sıralarında, A. M. (14) ile akrabası olan Z. M. (17) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

Bodrum kattaki bir evde kavga eden iki çocuktan birisi belinde bulunan silahı çıkararak, diğer çocuğa bir el ateş açtı. Silahtan çıkan mermi 14 yaşındaki A. M. isimli çocuğa isabet etti.

Kendisine isabet eden mermi sonucunda çocuk yere yığılıp kalırken, akrabasını öldüren katil zanlısı hızla otogara giderek Hatay’a doğru yola çıktı. Polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda katil zanlısını Ankara’da otobüsü durdurarak yakaladı.

Cinayetle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, olay yerinde bulunduğu tespit edilen S.A. isimli başka bir çocuk ve katil zanlısı olan Z. M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AYRINTIYI 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ORTAYA ÇIKARTTI

Polis ekiplerine cinayet ihbarını yapan 18 yaşındaki S.Y., ihbarda bulunarak, "Z.M akrabası A.M’yi öldürdü. Cesedi parçalayacaklar, açık adresi bilmiyorum gelirseniz gösteririm" dedi.

Yapılan ihbar doğrultusunda polis ekipleri olay yerine hızlıca giderek yabancı uyruklu çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.


Etiketler: #Cinayet #İstanbul

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