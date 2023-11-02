İstanbul'da kan donduran cinayet... Birlikte yaşadığı kadını öldürüp buzdolabına koydu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:56

Güncelleme: 02.11.2023 - 13:13

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rıza Beler bulunduğu cezaevinden getirilirken avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova ile Rıza Beler’in 3 yıldır birlikte yaşadığının belirtildiği mütalaada Beler’in suç tarihinden 3 ay öncesinde Tulyaganova’yı öldürmek için planlar yaparak olayda kullandığı kaldırım taşını eve getirdiği anlatıldı.

Olay günü Tulyaganova’nın Beler ile tartıştığına yer verilirken uyumak için odaya çekilen Tulyaganova’nın kafa, yüz ve boyun bölgesine Beler’in kaldırım taşıyla çok defa vurduğu ve ölümüne sebep olduğu kaydedildi.

Beler’in Umıda Tulyaganova’yı öldürdükten sonra kol bölgelerini eklemlerinden kestiği ve derin dondurucuya koyduğu da mütalaada belirtildi. Ayrıca mütalaada sanıkla maktülün evli olmadığı, sadakat yükümlülüğünün eşe karşı olabileceği ifade edildi.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Cumhuriyet Savcısı, Beler’in 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Son sözü sorulan Rıza Beler, "Adaletime güveniyorum. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Rıza Beler’in 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Rıza Beler’in cinayeti 3 aydan beri planladığı belirtildi. Ayrıca 45 dakika boyunca maktûlü öldürmeye uğraştığı, sonrasında ise cesedi ortadan kaldırmayı planladığı anlatıldı.

Beler’in 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.