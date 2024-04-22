İstanbul'da kan donduran olay... Tiner içip, kendini ateşe verdi: Araç içinde ölü bulundu

Pendik’te ara sokakta park halindeki bir otomobilin içinde kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:42
İstanbul'da kan donduran olay... Tiner içip, kendini ateşe verdi: Araç içinde ölü bulundu
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Pendik İlçesi, Fatih Mahallesi saat 23.00’te, Sebahattin Tatlı 06 BER 624 plakalı aracını ara sokakta park etti.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardından da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi. Yaşanılan olayda Sebahattin Tatlı aracın içinde yanarak hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

BAZI UZUVLARI YANMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı.


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