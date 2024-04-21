Galatasaray, Pendikspor'u 4 golle geçti! Galatasaray 4-1 Pendikspor

Yayınlanma: 21.04.2024 - 18:05

Güncelleme: 21.04.2024 - 21:49

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Rams Park'ta oynanan maçı Galatasaray 4-1 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+6. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Pendikspor'un tek golü 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sarı kırmızılı forma ile 50. golünü attı. Ayrıca Sarı kırmızılılarda Dries Mertens, bir gol ve 1 asistle maçta yıldızlaştı.

KENDİ REKORUNU TEKRARLADI

Galatasaray, Pendikspor mağlup ederek Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı.

Sarı kırmızılılar, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

SON 21 MAÇTA YENİLMEDİ

Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Ayrıca evinde bu sezon 17'de 17 yaptı.

Galatasaray ayrıca, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 4-1 Pendikspor

93' GOL | Kerem Aktürkoğlu top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 4-1 oldu.

92' Savunma arkasına iyi sarkan Vinicius kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçmek isterken yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Kaleci Erdem sarı kart gördü.

89' MUSLERA! Ceza sahası içinde çalımlarla ilerleyen Gökcan arka direğe ortaladı. Endri Cekici'nin gelişine vuruşu kalecide kaldı.

85' GOL | Endri Cekici'nin ceza sahası içine ortasında arka direkte Alpaslan Öztürk sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Skor 3-1!

82' Galatasaray'da Mertens, Icardi ve Nelsson oyundan çıktı. Davinson Sanchez, Vinicius Junior ve Tete oyuna girdi.

80' Pendikspor'da Umut Nayir'in yerine Eze oyuna girdi.

77' GOL | Hızlı kullanılan taç atışında Berkan Kutlu ceza sahasına girdiği anda yanındaki Mertens'e pasını verdi. Mertens düzgün bir vuruşla topu kalecinin yanından ağlara yolladı.

76' BOŞ KALE OLMADI! Barış Alper sağ kanattan getirip açtığı ortada arka direkte topla buluşan Icardi boş kaleye kafa vuruşunda topu ağlara yollayamadı.

73' Galatasaray'da Lucas Torreira ve Hakim Ziyech'in yerine Berkan Kutlu ile Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.

71' Hakim Ziyech'in savunma arkasına attığı topta pas Icardi için çok hızlı. Erdem Canpolat kalesinden çıkıp topu aldı.

66' İSABET YOK! Sağ kanatta topu alan Serkan Asan boş pozisyonda kaleyi düşündü. Yerden giden top yandan auta gitti.

65' YİNE ERDEM! Torreira orta alandan getirip Barış Alper ile duvar pası yaptıktan sonra direkt kaleye vurdu. Erdem Canpolat topu yine ayaklarıyla kurtardı.

64' Bu kez hızlı gelen Pendikspor'da Mame Thiam'ın arka direkteki Umut'a aşırtma pası Nelsson'dan geçmedi.

63' DIŞARIDA! Ceza sahası içinde rakibinden kurtulan Ziyech dar açıdan çok şık vurdu. Top uzak direğin dibinden dışarıya gitti.

59' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Mauro Icardi kale önünde topukla vurmak istedi ancak başarısız oldu.

58' Sağ kanatta topu alan Endri Cekici yerden ortaladı. Umut Nayir'in ön direkten vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

56' KALECİ! İyi paslarla gelen ev sahibi ekipte Barış Alper pasını Ziyech'e çıkardı. Ziyech'in sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

55' Pendikspor penaltı bekliyor. Lusamba'nın sağ kanattan ortasında Mame Thiam ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem kale vuruşu kararı verdi.

50' KAÇTI! Mauro Icardi savunmanın atmak istediği pasta araya girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Icardi solundan gelen Barış Alper'e pasını çıkardı. Barış Alper bomboş pozisyonda istediği gibi vuramayınca top farklı şekilde dışarıya gitti.

49' MUSLERA! Rakiplerinden iyi sıyrılan Lusamba ceza sahası içine ara pasında Thiam'ı düşündü. Muslera kalesinden açılıp Thiam'a gol izni vermedi.

46' İkinci yarının başında Umut Nayir'in ceza yayı üzerinden vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

45' Galatasaray'da Lucas Torreira itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

45' Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında hakem Direnç Tonusluoğlu, Thiam'ın Muslera'ya faul yaptığını işaret etti.

44' Pendikspor'da Murat Akça, Mertens'in yüzüne elle darbesi sonucu sarı kart gördü.

43' Pendikspor'da Badou Ndiaye'nin yerine Endri Cekici oyuna girdi.

40' GOL | Kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

39' KALECİ! Ceza sahası içinde güzel paslaşmalarla topu önüne alan Icardi köşeye vurdu. Erdem şık bir kurtarışla topu kornere yolladı.

38' Sol kanatta rakibinden sıyrılan Barış Alper'in uzaktan şutunu Erdem çift yumrukla uzaklaştırdı.

35' GOL | Sol kanattan çevrilen pasta Mertens ceza sahası dışındaki Icardi'yi gördü. Icardi ayağının içiyle köşeye çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

33' Halil Akbunar sağ kanattan getirip ortaladığı topta Mame Thiam topa dokunamadı. Atağın devamında Badou Ndiaye'nin ceza sahası dışından şutu Muslera'da kaldı.

29' Badou Ndiaye'nin Mame Thiam'a derin pasında topla buluşan Thiam için ofsayt bayrağı kalktı.

28' Nuno Sequeira'nın ceza sahası içine ortasında Kerem Demirbay, Thiam'a kafa vuruşu izni vermedi.

19' Mertens'in ceza sahası içine ortasını Erdem Canpolat ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Dönen topu alan Kerem Demirbay'ın uzaktan şutu farklı şekilde dışarıda.

17' DIŞARIDA! Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Demirbay'ın gelişine vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

14' VURAMADI! Topu kapan Pendikspor savunmayı eksik yakaladı. Mame Thiam'ın pasında sağ kanatta topu alan Umut Nayir, ceza sahası içinde vuruşunu gerçekleştiremedi.

13' Hakim Ziyech'in sol kanattan penaltı noktası üzerine pasında hiçbir arkadaşı o bölgede değil. Top Arnaud Lusamba'da kaldı.

11' Ceza yayı üstünde topu alan Hakim Ziyech sağ çaprazdan vurdu. Savunmadan dönen top kaleyi bulmadı.

9' Sol kanatta Mertens'ten pası alan Derrick Köhn ortasını açmak istedi ancak başarısız oldu. Kale vuruşu Pendikspor'un.

7' Savunma arkasına hızlı sarkan Mame Thiam sağına çekip yerden vurdu. Muslera topu kurtardı.

4' Mame Thiam'ın savunma arkasına gönderdiği topta araya giren Nelsson topu Muslera'ya kazandırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.