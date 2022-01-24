İstanbul’da kar etkisini arttırdı
İstanbul’da kar yağışı etkisini artırmaya başladı. E-5 karayolu karla kaplanmaya başlarken, sürücülerin görüş mesafesi de düşmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı.
E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluşmaya başlarken yağış nedeniyle görüş mesafesi düşmeye başladı. Yollar beyaza büründü.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne hem de küresel hava tahmini sistemine göre; karlı ve soğuk hava kuvvetini artırarak 3. dalgaya neden olacak. Bugün öğle saatlerinde Karadeniz'de başlayan siklon en büyük etkisini İstanbul’da gösterecek. Soğuk hava kütlelerinin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.
SİKLON NEDİR?
Siklon, atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtınadır. Siklonlar güney yarımkürede saat yönünde, kuzey yarımkürede aksi istikamette dönerler.
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