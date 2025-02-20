İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor: Şile'de bazı araçlar yolda kaldı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:37

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:37

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı, şiddetini artırarak bazı ilçelerde ulaşımı aksattı. Şile Yolu Paşaköy mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bir servis minibüsü ve iki TIR mahsur kaldı. Sürücüler, patinaj yapan araçlarını hareket ettirmekte zorlanırken, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde de yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de etkili olabileceğini bildirerek, sürücülere kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.