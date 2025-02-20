İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor: Şile'de bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul’un Şile ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlanan servis minibüsü ve iki tır mahsur kaldı. TEM Otoyolu’nda da yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor: Şile'de bazı araçlar yolda kaldı
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AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:37

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı, şiddetini artırarak bazı ilçelerde ulaşımı aksattı. Şile Yolu Paşaköy mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bir servis minibüsü ve iki TIR mahsur kaldı. Sürücüler, patinaj yapan araçlarını hareket ettirmekte zorlanırken, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde de yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de etkili olabileceğini bildirerek, sürücülere kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.


Etiketler: #kış lastiği #kar yağışı #Şile #İstanbul

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