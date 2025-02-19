Valilik açıkladı: Kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Kocaeli Valiliği, 20-23 Şubat’ta etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı alınacak önlemleri duyurdu. Kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Valilik açıkladı: Kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:50

Kocaeli Valiliği, yaklaşan soğuk hava dalgası ve kar yağışı öncesinde Vali İlhami Aktaş başkanlığında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, il genelinde alınacak önlemler ve kamu kurumlarının koordinasyonu ele alındı.

Buna göre, yarın saat 08.00 itibarıyla İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri 24 saat çalışma esasına göre faaliyet gösterecek. Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri, yolların açık tutulması için hazırlıklarını tamamlayacak.

Alınan önlemler kapsamında:

Kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri denetimlerini sıklaştıracak.

Elektrik, su ve doğal gaz arızalarına karşı ekip sayısı artırılacak, olası kesintilere hızla müdahale edilecek.

Otoyol kenarlarında ve dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluklara karşı önlem alınacak.

Sokak hayvanları için mama ve yem bırakılacak.

Kaymakamlıklar ve belediyeler, ihtiyaç sahipleri için barınma hizmeti sağlayacak.


Etiketler: #kış lastiği #kar yağışı #kocaeli

İlgili Haberler

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı: Saray ilçesi beyaza büründü

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı: Saray ilçesi beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İETT otobüsü yolda kaldı!

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İETT otobüsü yolda kaldı!
Beklenen kar yağışı başladı, 3 gün sürecek! İmamoğlu'ndan İstanbullulara flaş uyarı: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!'

Beklenen kar yağışı başladı, 3 gün sürecek! İmamoğlu'ndan İstanbullulara flaş uyarı: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler