Valilik açıkladı: Kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:50

Güncelleme: 19.02.2025 - 17:50

Kocaeli Valiliği, yaklaşan soğuk hava dalgası ve kar yağışı öncesinde Vali İlhami Aktaş başkanlığında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, il genelinde alınacak önlemler ve kamu kurumlarının koordinasyonu ele alındı.

Buna göre, yarın saat 08.00 itibarıyla İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri 24 saat çalışma esasına göre faaliyet gösterecek. Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri, yolların açık tutulması için hazırlıklarını tamamlayacak.

Alınan önlemler kapsamında:

Kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri denetimlerini sıklaştıracak.

Elektrik, su ve doğal gaz arızalarına karşı ekip sayısı artırılacak, olası kesintilere hızla müdahale edilecek.

Otoyol kenarlarında ve dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluklara karşı önlem alınacak.

Sokak hayvanları için mama ve yem bırakılacak.

Kaymakamlıklar ve belediyeler, ihtiyaç sahipleri için barınma hizmeti sağlayacak.