Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:09

Güncelleme: 29.01.2024 - 11:09

İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Kimi ilçelerde yağmur yağarken kimi ilçelerde kar yağdı. İstanbullular karın ne zamana kadar yağacağını merak etti. Peki, İstanbul’da kar hangi ilçelere yağıyor? İstanbul’da kar ne zamana kadar yağacak?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMANA KADAR YAĞACAK?

Milyonlarca İstanbullunun beklediği kar yağışı bugün akşam saatlerinde başladı. İstanbul’un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kentte beyaz örtü oluşturdu. Meteoroloji, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettirmesi beklenen yağışların, salı gününe kadar sürmesini bekliyor.

İSTANBUL’DA KAR HANGİ İLÇELERE YAĞIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Fatih ve Eyüpsultan’da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Bazı araçlar ise karda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğle saatlerinde yaptığı uyarıda İstanbul’da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren başlayacağını belirtilmişti. Yapılan açıklamada genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı uyarısında bulunulmuştu. Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşpınar Mahallesi’ne giden yol kapandı. Birçok araç yolda kalırken, bir otomobil de kayarak yoldan çıkıp yan yattı. Yan yatan otomobilde bulunan 2 kişiyi ise vatandaşlar kurtardı.