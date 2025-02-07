İstanbul'da kar mesaisi: İBB ekipleri sabaha kadar çalıştı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:08

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:08

İBB ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki ana ulaşım akslarında ring halinde çalışarak yolların açık kalmasını sağladı. Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler gece boyunca tuzlama çalışmalarını hızlandırdı. Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kar yağışının şiddetini artırması üzerine ana arterlere tuzlama araçları yönlendirildi.

Beykoz’da Dutdere Caddesi boyunca kar küreme çalışmaları yapılırken, Beykoz On Çeşmeler Meydanı ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi gibi kritik noktalarda da yayalar için tuzlama işlemleri gerçekleştirildi.

"METEOBÜS, ÜST GEÇİTLER VE TOPLU TAŞIMA NOKTALARINDA ÖNLEMLER"

Metrobüs hatları boyunca köprülerde, üst geçitlerde ve yaya yollarında tuzlama çalışmaları yapıldı. Özellikle Edirnekapı, Çağlayan, İDO giriş çıkışları ve metro istasyonları gibi yoğun kullanılan noktalarda kar küreme ve buzlanmayı önleyici tuzlama çalışmaları yapıldı. Ayrıca, Üsküdar Meydanı, Dudullu Metro Giriş-Çıkışları, Şile Yolu Üst Geçitleri gibi kritik yaya alanlarında da gece boyunca buzlanmaya karşı önlemler alındı.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE MÜDAHALELER"

Karla mücadele çalışmaları kapsamında yollardaki güvenliği sağlamak için bazı bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirildi. Eyüpsultan 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde yerinden oynayan trafik levhaları düzeltildi. Eyüpsultan Atatürk Caddesi’nde devrilen aydınlatma direğine müdahale edildi.

"ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ"

Çatalca ve Silivri ilçelerinde ana ulaşım yollarında küreme ve tuzlama çalışmaları gece boyunca sürdü. Kent genelinde hava sıcaklıkları 1 derece ve altında seyrettiği için kar birikimi ve buzlanma riski devam ediyor.

"EKİPLER RİNG HALİNDE"

İBB ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde güzergahlarını sürekli kontrol ederek, olası bir aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün de İstanbul’un bazı noktalarında kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İBB ekiplerinin sahadaki nöbeti sürüyor.