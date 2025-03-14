Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:21

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:21

Türkiye, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine girerken sıcaklıklar hafta sonuna kadar yükselmeye devam edecek. Ancak önümüzdeki hafta ani bir soğuma bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a mı kar geliyor?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak. Yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği aktarıldı.

YENİ HAFTADA SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ GELİYOR

Meteoroloji’nin uzun hava durumu raporunda; pazartesi günü itibarıyla yurdumuza Sibirya üzerinden yeni soğuk hava dalgası gelecek. Sıcaklıklarda 10 ile 12 derece bir düşüş yaşanacak. Pek çok ilde sağanak yağış çok kuvvetli olacak. Ayrıca yüksek kesimlerde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.



