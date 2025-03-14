Japon deprem uzmanı açıkladı: İstanbul’da büyük deprem ne zaman bekleniyor? En çok bu ilçeleri etkileyecek!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:33

Yerbilimciler, İstanbul'da uzun süredir büyük bir depremin olma olasılığına dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalarda, şehrin büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı'nın uzun süre kırılmayan noktalarında büyük bir enerji birikimi olduğunu belirterek, İstanbul ve çevresi için 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığına dikkat çekti.

Moriwaki, KAF'ın dünyanın en büyük fay hatlarından biri olduğunu ve bu hattın Endonezya’dan başlayıp, Nepal, Afganistan, İran, Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya kadar uzandığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki en büyük depremlerin bu fay hattı üzerinde meydana geldiğini ifade etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ 15 YIL İÇİNDE..."

Moriwaki, 7 ve üzerindeki büyük depremlerin yaklaşık 200-250 yılda bir meydana geldiğini belirterek, "Bu süreyi tam olarak hesaplamak zor, fakat önümüzdeki 15 yıl içinde İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" dedi.

ZEMİN YAPISI İSTANBUL'UN DEPREM RİSKİNİ ARTIRIYOR

İstanbul’daki deprem riskini değerlendirirken, zemin yapısının büyük önem taşıdığını vurgulayan Moriwaki, Avrupa Yakası’ndaki bazı bölgelerin ciddi risk taşıdığını söyledi. Özellikle, deniz kenarındaki yumuşak zeminli bölgelerin daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Avcılar, Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi bölgelerin riskli olduğunu belirten Moriwaki, 1999’daki depremde Avcılar'da yaşanan büyük hasara dikkat çekti. Bu bölgelerdeki binaların zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını ifade etti.

AVRUPA YAKASI’NDA DÜŞÜK RİSKLİ BÖLGELER

Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi bölgelerde ise deprem riski daha düşük seviyelerde kalmaktadır. Bu bölgelerde zemin yapısının daha sağlam olduğu ve deprem dayanıklılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

ANADOLU YAKASI’NDA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELER

Moriwaki, Anadolu Yakası'ndaki bazı bölgelerde de deprem riski olduğuna dikkat çekti.

Özellikle Tuzla, Pendik ve Kartal’ın denize yakın kıyı bölgelerinin riskli olduğunu söyledi. Tuzla'da fay hattının denize yakın geçmesinin bu bölgeyi daha tehlikeli hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, Pendik ve Kartal’ın deniz tarafı da benzer şekilde tehlike altında. Ancak, Ataşehir ve Kadıköy gibi kuzeydeki bölgelerde riskin daha düşük olduğunu söyledi.