İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
İstanbul'da gün içinde yağan kar, şehrin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini gösteriyor.
İstanbul'da geçen hafta içi başlayan kar, gün içinde de yağmaya devam etti.
Gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı Üsküdar Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü.
Kısa süreli ve aralıklarla süren yağışın yer yer karla karışık yağmur şeklinde sürdüğü gözlemlendi.
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