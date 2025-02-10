İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İstanbul'da gün içinde yağan kar, şehrin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini gösteriyor.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 08:34

İstanbul'da geçen hafta içi başlayan kar, gün içinde de yağmaya devam etti.

Gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı Üsküdar Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü.

Kısa süreli ve aralıklarla süren yağışın yer yer karla karışık yağmur şeklinde sürdüğü gözlemlendi. 

 


Etiketler: #kar yağışı #İstanbul kar yağacak mı

İlgili Haberler

İBB'den açıklama geldi... İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

İBB'den açıklama geldi... İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
Kar yağışı eğitimi durdurdu: İşte eğitime ara verilen iller ve ilçeler...

Kar yağışı eğitimi durdurdu: İşte eğitime ara verilen iller ve ilçeler...
İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimlerde örtü kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı

İstanbul'da kar yağışı: Yüksek kesimlerde örtü kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler