Meteoroloji saat verdi: Karadeniz'in doğusu için kar yağışı uyarısı

Türkiye'nin bazı bölgeleri kış mevsimini sert yaşamaya devam ediyor. Son olarak Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Buna göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 17:04
Meteoroloji saat verdi: Karadeniz'in doğusu için kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün (22 Şubat Çarşamba) gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yarın akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 metre üzeri bölgelerde de etkili olması beklenirken, yağışların cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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