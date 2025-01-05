İstanbul'da kaza yapan motosikletli polisten acı haber: Kurtarılamadı, şehit oldu...

Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:03

Güncelleme: 05.01.2025 - 09:55

Feci kaza, dün saat 21.45 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Alibeyköy istikametinde seyir halindeki otomobille aynı yönde ilerleyen Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan polis memuru Aramış ağır yaralanırken, diğer polis memuru ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞEHİT OLDU

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bezmi Alem Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Emirhan Aramış hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberi alan yakınlarının Aramış'ın memleketi Balıkesir’den yola çıkarak hastaneye geldiği öğrenildi. Acı haberi hastanede öğrenen baba, şehit olan oğlunun arkadaşları tarafından teselli edildi.

TÖREN YAPILACAK

Şehit polis memurunun cenazesinin, bugün saat 11.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak törenin ardından memleketi Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.