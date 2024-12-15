Şehit Uzman Çavuş Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:03

Güncelleme: 15.12.2024 - 12:03

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törene, şehidin annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar, eşi Asiye Yaşar, 8 aylık kızı Nare Lina Yaşar, aynı saldırıda yaralanan diğer jandarma personelinin yakınları, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Törende, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Ardından şehit Yaşar'ın naaşı memleketi Adana'ya uğurlanmak üzere Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin cenazesinin, memleketi Adana'daki Çandık Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çandık Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı.

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yılki kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.