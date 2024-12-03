İstanbul'da okul inşaatında silahlı saldırı: 1 yaralı!
Maltepe'de, güçlendirme çalışması yapılan okulun inşaatında çalışan işçi silahla vurularak yaralandı. İşçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi'nde güçlendirme çalışması yapılan ortaokulun inşaatında çalışan işçi, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 2 mermi kovanı bulundu. Emniyet güçlerinin saldırganı yakalamak için çalışmasının sürdüğü aktarıldı.
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