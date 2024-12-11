İstanbul'da korku dolu anlar... 3 metrelik istinat duvarı çöktü!

Çekmeköy ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası bir binaya ait 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarında çökme meydana geldi. O sırada park halinde bulunan otomobil zarar gördü.

İstanbul'da korku dolu anlar... 3 metrelik istinat duvarı çöktü!
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:16

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Çatalmeşe Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında 5 katlı binaya ait istinat duvarı çöktü.

Çökmenin şiddetiyle sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, çökmenin yaşandığı alanda incelemelerini gerçekleştirdi.

"MÜTEAHHİT FİRMA PERDE DUVAR YAPMADI"

3 metre yükseklikte, 20 metre uzunluğundaki duvarın çöktüğü sırada park halinde bulunan bir otomobil, bahçede bulunan kamelya ve ağaçlar zarar gördü. Bina sakinleri, müteahhit firmanın masraftan kaçınarak perde duvar yapmadığı gerekçesiyle çökmenin meydana geldiğini iddia etti.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan bina sakini Aynur Erdem, "Gece gürültüyle uyandık. Bir baktık ki duvarımız çökmüş. Arabalar ve çardağımız zarar gördü. Ekiplere haber verdik. Neyse ki gece saatlerinde olduğu için kimseye bir zarar gelmedi” diye konuştu.


Etiketler: #Çekmeköy #çökme #istinat duvarı #İstanbul

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