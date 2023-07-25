Burdur'da iş cinayeti: Üzerine mermer bloğu düşen işçi hayatını kaybetti!
Burdur’da faaliyet gösteren mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen 56 yaşındaki işçi Ümit Dilmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Burdur’un Karamanlı ilçesi Kağılcık köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında sabah saatlerinde bir iş cinayeti yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, ocakta işçi olarak çalışan Ümit Dilmen (56) üzerine mermer bloğunun düşmesi sonucu ağır yaralandı. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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