İstanbul'da korkunç olay... Aydınlatma direği üzerine devrildi!

Bayrampaşa'da kaldırımda yürüyen yayanın üzerine aydınlatma direği devrildi. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da korkunç olay... Aydınlatma direği üzerine devrildi!
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:40

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

İddiaya göre; kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi. Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Olay anında yaşananlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine aydınlatma direğinin düştüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"ELEKTRİK DİREĞİNİN ADAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Olaya tanık olan Emin Emengen, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük. Komşular ve esnaf olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Adamın omuzuna düşüyor, oradan sekerek bacağına düşüyor. Daha sonra ambulans ve itfaiye geldi. Bacakta kırık var, omuzunda kırık olup olmadığını bilmiyorum. Ama hayati bir tehlike düşünmüyorum. Bacak biraz sıkıntılı, Allah yardımcısı olsun."


Etiketler: #aydınlatma direği #bayrampaşa #güvenlik kamerası #İstanbul

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