İstanbul'da korkutan konteyner yangını: 1 kişi dumandan etkilendi!

Beşiktaş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle konteynerde hasar oluştuğu aktarıldı.

İstanbul'da korkutan konteyner yangını: 1 kişi dumandan etkilendi!
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:25

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi Yeşim Sokak'ta bulunan bir inşaattaki işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa şerit çekip güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir işçiye ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle konteynerde hasar oluştu.


Etiketler: #inşaat #İşçi #konteyner #Yangın

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