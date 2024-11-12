İnşaat halindeki bungalovda yangın!
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde inşaat halindeki bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Balkaya Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki bungalov evde çıktı. İddiaya göre, kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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