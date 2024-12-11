İstanbul'da korkutan yangın... Yan binalara da sıçradı!

Fatih ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki ayakkabı dükkanında çıkan yangına ekipleri müdahalesi sürüyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, binanın bitişiğindeki binalara da sıçradı.

İstanbul'da korkutan yangın... Yan binalara da sıçradı!
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DHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:03

İstanbul'un Fatih ilçesinde Çemberlitaş Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki ayakkabı dükkanında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, bitişiğindeki binalara da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #ayakkabı #dükkan #İstanbul #Yangın

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