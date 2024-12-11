İstanbul'da korkutan yangın... Yan binalara da sıçradı!
Fatih ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki ayakkabı dükkanında çıkan yangına ekipleri müdahalesi sürüyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, binanın bitişiğindeki binalara da sıçradı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde Çemberlitaş Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki ayakkabı dükkanında yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, bitişiğindeki binalara da sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- Arnavutköy'de sürpriz hasat: Sanki hiç toplanmamış gibi
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- 'Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık'
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!