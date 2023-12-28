İstanbul'da kumaş deposunda korkutan yangın!
Güngören'de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Kumaşların bulunduğu depodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Piyale Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; kumaşların depolandığı bodrum katından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri apartmandaki dairelerde yaşayanları uyardı.
Apartman sakinleri daireleri boşaltarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kumaş deposunun bulunduğu bodrum kattaki yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
"BİNAYI HEMEN BOŞALTTIK"
Bina sakini Serhat Göçer, "Biz uyuyorduk. Aşağıdan bize bağırıyorlardı, dediler ki 'Yangın var binayı boşaltın.' Biz de camdan dışarı baktık, siyah dumanlar çıkıyor. Aşağı baktığımızda bodrum kat yanıyordu, tekstil ürünleri vardı herhalde. Biz de binayı boşalttık hemen" diye konuştu.
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