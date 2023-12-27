Yalova'da otel yangını... Paniğe neden oldu!

Çınarcık'ta bulunan bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Otelde bulunan kişiler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangında maddi hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:34
Yalova'da otel yangını... Paniğe neden oldu!
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde faaliyet gösteren bir otelin elektrik trafosunda yangın çıktı.

Yangına Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangından etkilenenleri otelden tahliye etti.

İtfaiye yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Oteli saran dumanlar itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi. Yangında maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.


Çınarcık duman elektrik Otel Yangın

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