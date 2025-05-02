İstanbul'da kuran kursunda çocuğa şiddet iddiası!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:26

Güncelleme: 02.05.2025 - 17:26

İstanbul'da yaşayan Nazlı Yasan, 5 yaşındaki kızının Geylani Tekke Camii’ne bağlı 4-6 yaş arası çocuklara eğitim veren Kuran kursunda bir başka çocuğun şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

Kızının boynundaki izleri gören Yasan, 22 Nisan’da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Darp raporu aldığını da belirten Yasan, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Yasa, yaşadıklarını anlattı:

''ÖĞRETMEN, 'KEŞKE KIZINIZ KENDİNİ SAVUNSAYDI' DEDİ''

''Geçen hafta pazartesi günü kızımı Kuran kursuna gönderdim. Çıkış saatinde almaya gittiğimde boynunda iple boğulmuşa benzer izler gördüm. Kuran kursu hocasına sorduğumda, 'Görmedim, bilmiyorum. Keşke kızınız kendini savunsaydı' dedi. 5 yaşındaki kızım nasıl kendini savunsun? İçeride ne olduğunu bana anlatması gerekirken bu şekilde karşılık verdi.

''ORADA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR NEREDEN BİLİYOR İPLE BOĞAZLAMAYI?''

Ben Kuran kursuna inanıp güvendiğim için kızımı vermiştim. Orada neler çevriliyor benim hiç haberim yok. Lütfen bu soruşturmanın peşini bırakmayın. Arkadaşlarına sorduğum zaman bir çocuğun, kızımın boğazını iple sıktığını söylediler. Orada 5 yaşındaki çocuklar nereden biliyor iple boğazlamayı? İpi nereden aldı? Boğazlamayı nereden öğrendiler? Orada ne öğretiyorlar ki 5 yaşındaki çocuklar birbirine böyle zarar veriyor?

''SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDUM, CEZA VERİLMESİNİ İSTİYORUM''

Öğretmenin haberi olmamış, ben fark ettikten sonra öğrenmiş. Sen neden çocuklara müdahale etmiyorsun? Savcılığa şikayette bulundum. Bir ceza verilmesini istiyorum. Bugün benim çocuğuma oluyorsa yarın başkasının çocuğuna da olabilir. Susmayın.''

Anne Nazlı Yasan, ''buna benzer olayların daha önce de defalarca gerçekleştiğine şikayet dilekçesinde'' yer verdiğini belirterek, ''F. isimli şahsın çocuklarından kızıma defalarca zarar geldi'' dedi.